Testamos: Coolmuster Android Assistant permite gerenciar smartphone no PC

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/06/2021 | 11:48



O Coolmuster Android Assistant é um programa que permite gerenciar o smartphone no PC. Muito simples de usar, ele leva à tela do computador todo o conteúdo do telefone (contatos, fotos, vídeos) e permite editar ou excluir o que se deseja com facilidade.

Para gerenciar o smartphone no PC com Coolmuster Android Assistant, é necessário instalar o programa no Windows (ou Mac). Depois, baixar o app para Android e dar permisssão para a instalação no telefone (não há versão para iPhone).

Nos testes do 33Giga, essa foi a parte mais complicada em gerenciar o smartphone no PC com Coolmuster Android Assistant foi, justamente, colocar o telefone e o computador para “conversar” pela primeira vez.

É necessário dar diversas permissões no Android e também no Windows. O que ajuda é que o Coolmuster Android Assistant oferece um tutorial bem explicado, que vai informando em tempo real o que se deve fazer. Entretanto, até se chegar à conexão inicial entre PC e smartphone são, pelos menos, 20 passos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com os equipamentos conectados (na primeira vez, é necessário um cabo USB. Da segunda em diante, eles se conectam via wi-fi facilmente, desde que smartphone e computador estejam na mesma rede), tudo fica simples. Basta abrir o Coolmuster Android Assistant e ele mostra todo o conteúdo do telefone.

Por meio de uma janela (com um design um tanto quanto antiquado, aliás), o Coolmuster Android Assistant mostra todo o conteúdo de seu smartphone. A partir dali, é possível manipular o que se desejar (incluir e alterar contatos ou deletar fotos e vídeos, por exemplo) com facilidade.

O que é realizado no PC é transferido para o telefone rapidamente. Por falar em smartphone, o app dedicado do Coolmuster Android Assistant é um gerenciador de arquivos (bem cumpridor, por sinal). Ele permite gerenciar todo o conteúdo do celular com facilidade, por meio de uma interface muito intuitiva.

A licença do programa custa US$ 29,95 e, por não ser barato, não é indicado a todos os públicos. Para quem utiliza o telefone para questões profissionais e precisa de interação entre ele e o PC, o Coolmuster Android Assistant é uma mão na roda.

Por meio dele, é muito mais fácil transferir e trabalhar com arquivos gerados no smartphone e que serão aproveitados no computador, por exemplo. Em especial, quando o assunto é ligado à multimídia – fotos, vídeos. O programa também faz o backup de tudo o que há no telefone.

Para outros usuários, entretanto, programas mais baratos ou mesmo gratuitos que permitam gerenciar o smartphone no PC podem ser melhor opção. O 33Giga já falou sobre isso na reportagem Quer sincronizar computador e celular? Use essas ferramentas.