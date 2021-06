Ator de Law & Order e Batman morre aos 87 anos de idade

02/06/2021 | 09:10



Na tarde do dia 1° de julho, foi anunciado que o ator estadunidense Robert Hogan morreu em sua casa no dia 27 de maio, após complicações de uma pneumonia. A notícia foi dada por familiares do ator ao site The Hollywood Reporter.

Horgan ficou conhecido por ter atuado em grandes títulos da televisão, como as séries The Twilight Zone, que foi ao ar na década de 60, Hawaii Five-O, Magnum, The Wire e Law & Order - ao todo, mais de 100 produções contaram com a participação do astro. Ele ainda trabalhou em peças de teatro da Broadway e em longas como Peyton Place e o Batman de 1966, além de novelas diurnas locais.

Seu trabalho era tão admirado que Roberto chegou a ser homenageado na série Hogan's Heroes, da CBS, na qual o personagem principal foi nomeado em referência ao ator. Quentin Tarantino também chegou a inserir uma menção à Hogan no longa Era Uma Vez Em? Hollywood.

O ator foi diagnosticado com doença de Alzheimer vascular, mas acabou dando a volta por cima e seguindo na carreira de atuação. Rogan tinha 87 anos de idade e deixa a esposa, a romancista Mary Hogan de 38 anos de idade, e os filhos Chris, Stephen e Jud, que são fruto de seu relacionamento com Shannon Hogan, além dos netos Susanna e Liam.