Reintegração de posse retira 84 famílias do terreno no Edifício di Thiene

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 08:05



Na manhã desta quarta-feira (1), cerca de 82 famílias estão sendo retiradas do terreno onde ficava o Edifício Di Thiene, no bairro Fundação, em São Caetano. A ação começou por volta das 7h pela Polícia Militar. Segundo informações de moradores, até o momento, a reintegração acontece de forma pacífica, apesar da resistência de alguns moradores. No último mês, a juiza Ana Lucia Fusaro determinou que essas famílias desocupassem o espaço, já que é particular. Na época, os advogados conseguiram estender o prazo dessa ação.

"Estão desmontando os barracos e vamos precisar sair mesmo. Os policiais conversaram com a gente, tanto antes da reintegração quanto agora, mas infelizmente, hoje, não tem jeito. Nossa situação é complicada, para onde vamos?", lamenta o vendedor e morador do espaço Leandro Gonçalves Montígio, 38 anos. Segundo os moradores, conforme a última notificação da juíza, a Prefeitura precisava auxiliar essas famílias, por meio de assistência social ou retomar o auxílio aluguel, no valor de R$ 400, que foi suspenso em janeiro deste ano.

"Muita gente foi trabalhar hoje, ou seja, metade das famílias estão participando da reintegração e outra metade não. Vamos ficar na calçada, não tem jeito", completa Leandro que mora com a esposa e a filha no lugar e confessa que não sabe o que fazer a partir de hoje. Antes, Leandro morava de aluguel, em São Paulo, próximo de São Caetano, pagava cerca de R$ 1000, mas quando surgiu a oportunidade de retornar, a família voltou ao espaço. "Da última vez, o oficial de Justiça, que representa a construtora, veio e passou um relatório pra juíza, manteve a reintegração, porém, notificou a Prefeitura sobre essa situação, mas não estamos recebendo ajuda nenhuma", conta.

Hoje, o terreno é de responsabilidade da antiga Sociedade Civil Imobiliária e Incorporadora São Caetano Di Thiene LTDA., e está avaliado, segundo informações das famílias, no valor aproximado de R$ 16 milhões.

O Diário aguarda uma posição da Prefeitura sobre a reintegração de posse.

HISTÓRICO - No dia 1º de maio, as 84 famílias invadiram o terreno onde ficava o prédio que havia sido interditado pela defesa civil da cidade após desabamento parcial da laje em junho de 2019. O episódio deixou oito pessoas levemente feridas e 102 famílias desabrigadas. A demolição total da edificação pela Prefeitura foi em novembro do mesmo ano. O imóvel era invadido, mas os moradores alegam que compraram as residências. A pandemia do coronavírus, entretanto, piorou a situação dos ex-moradores, que, sem condições, resolveram retornar ao endereço. Ao todo, moravam 102 famílias no local, mas algumas, conseguiram novas moradoras, principalmente, no interior de São Paulo.