10 influenciadores para seguir no Mês do Orgulho LGBT

Marcella Blass

Do 33Giga



02/06/2021 | 08:18



Junho é o Mês do Orgulho LGBT. A celebração está relacionada com as chamadas Revoltas de Stonewall, uma série de manifestações de membros da comunidade LGBT conta a polícia de Nova York (EUA) em 1969 – consideradas o estopim da luta pelos direitos dessas pessoas no país.

Por conta disso, junho também recebe ao redor do mundo diversas Paradas do orgulho LGBT e outros eventos que celebram a liberdade e a diversidade. Para propagar informação e estimular o debate e o compartilhamento de informações sobre o tema, o 33Giga fez uma lista com 10 influenciadores digitais para seguir no Mês do Orgulho LGBT.

Luca Scarpelli – @transdiario

Homem trans e criador de conteúdo, Luca é conhecido por compartilhar com seus seguidores a sua transição e estimular o debate sobre assuntos relacionados à identidade de gênero. Dentro das empresas, ele dá palestras sobre diversidade e representatividades.

Louie Ponto – @pontolouie

Mestre em Literatura, Louie é uma mulher lésbica que produz conteúdo sobre a comunidade LGBTQ+, feminismo, política e vegetarianismo. Apesar de ter uma grande presença no Instagram, seu trabalho se aprofunda no canal do YouTube, onde conta detalhes sobre sua descoberta como LGBT e assuntos como lesbofobia, pessoas com deficiência, saúde mental e muito mais.

Pedro HMC – @hmcpedro

Criador do Põe na Roda, Pedro apresenta seu conteúdo como “humor e informação fora do armário”. No Youtube, ele usa esses elementos para debater assuntos como a descoberta LGBT, homofobia, preconceitos dentro da própria comunidade, além de muita fofoca e notícias das celebridades.

Bia Ferreira – @igrejalesbiteriana

Mulher, lésbica, cantora e produtora de conteúdo, tem seu trabalho focado no feminismo, no ativismo negro e na comunidade LGBT. Ela usa as redes sociais e sua arte para inspirar reflexões sobre esses assuntos na internet e na imprensa.

Mandy Candy – @mandycandy

Amanda Guimarães, mais conhecida na internet como Mandy Candy, é uma mulher trans que conquistou muitos seguidores ao compartilhar seu processo de transição de gênero. Ela também confidenciou suas cirurgias plásticas, a relação com seu corpo e seus relacionamentos amorosos sem tabu. Além disso, a influencer trata de outros assuntos dentro do universo LGBT, além de tópicos como body positive e gordofobia.

Lorelay Fox – @lorelayfox

Drag Queen há mais de 12 anos, Lorelay produz conteúdo sobre maquiagem, moda e assuntos sobre relacionamento e o universo LGBT. É responsável também pela Jornada da Autenticidade, um programa de desenvolvimento pessoal que visa ajudar pessoas a descobrir o caminho do autoconhecimento e do autoamor.

Lucca Najar – @luccanajar

Cineasta e criador de conteúdo, Lucca é um homem trans que se descreve como um apaixonado por audiovisual, moda e minimalismo. Em seus vídeos no YouTube, ele fala muito de sua rotina, moda agênero, relacionamentos, sexualidade, o processo de transição de gênero, entre outros assuntos.

Com muito humor, Matheus usa o YouTube para falar sobre todo o universo LGBT, incluindo os preconceitos de dentro e fora da comunidade. Já no Instagram, ele divide com os seguidores a sua rotina de trabalho e a vida em casa ao lado de seu namorado, o Guigo – que compartilha do mesmo senso de humor, tornando o conteúdo muito leve e descontraído.

Muro Pequeno – @muropequeno

Jornalista, roteirista e criador de conteúdo, Murilo Araújo é ativista ligado às causas anti-racista e anti-LBGTfobia. Criador do canal Muro Pequeno, ele usa seu alcance para discutir sobre temas relacionados ao seu ativismo e à realidade de pessoas negras e LGBT no Brasil.

Jessica Tauane – @jtauane

Jessica Tauane é a criadora do Canal das Bee. O projeto se apresenta como “não apenas um canal contra a homofobia, mas contra o preconceito, a transfobia, a bifobia, a lesbofobia e o machismo”. A ideia é produzir conteúdo a favor da diversão, do riso e de viver a vida sendo quem você quiser e com quem você desejar.