3 roteiros de carro para curtir em Goiás

Com os roteiros de carro cada vez mais priorizados pelos viajantes por conta da pandemia do novo coronavírus, realizar passeios nos arredores de grandes capitais brasileiras tem se tornado cada vez mais comum. A partir de Goiânia, por exemplo, é possível conhecer diversos tesouros de Goiás. O Rota de Férias traz três opções para quem deseja relaxar ou se divertir em família.

Roteiros de carro a partir de Goiânia

Caldas Novas e Rio Quente

A pouco mais de duas horas de Goiânia, as vizinhas Caldas Novas e Rio Quente estão entre os roteiros de carro favoritos de quem vive no estado. Afinal, o que não faltam por lá são opções de lazer para todas as idades. Em Caldas Novas há diversos parques aquáticos com águas quentinhas, bem como shopping de artesanato e o lindo Jardim Japonês. Rio Quente, por sua vez, é famosa pelo complexo de resorts que conta com diversos hotéis, fontes de águas termais e o Hot Park, um dos maiores centros de lazer molhados do país.

Pirenópolis

Palco de algumas das cachoeiras mais belas do Brasil, Pirenópolis, uma das cidades mais antigas de Goiás, leva o viajante diretamente para o passado. Roteiros de carro desde Goiânia para lá giram em torno de duas horas. Com um belo casario colonial, igrejas e fazendas, a cidade remete ao século 18, quando era grande fonte de exploração de ouro. Quem vai até lá pode visitar cerca de 80 cachoeiras, ir a mirantes, fazer passeios ecológicos, divertir-se com esportes de aventura e provar a deliciosa gastronomia local nos restaurantes do centro histórico.

Cidade de Goiás

Berço de Cora Coralina, a Cidade de Goiás, a 140 km de Goiânia, convida os amantes da cultura para mais um entre os deliciosos roteiros de carro no coração do Brasil. Vale a pena visitar a casa em que a poetisa nasceu (uma construção de 1770, às margens do Rio Vermelho) e outros pontos emblemáticos do município, declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. As casas do centro histórico são bem preservadas, assim como os palácios. Há muitos museus e espaços culturais na região.

