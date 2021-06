Lucas Chumbo pede para sair do No Limite: - É pela minha saúde!

02/06/2021 | 01:10



Salve-se quem puder! Após a tribo Carcará conhecer o Portal de Eliminação pela primeira vez e Ariadna ser eliminada, a equipe Calango, que vinha passando por algumas dificuldades, arrasou nas últimas provas e conquistou duas vitórias consecutivas. Com os nervos à flor da pele, os 13 participantes restantes de No Limite tiveram que encarar novos desafios de sobrevivência e se despedir de mais um ex-BBB no programa que foi ao ar nesta terça-feira, dia 01. Ainda muito abalados com a saída de Ariadna no episódio anterior, Lucas Chumbo, Viegas e Gui Napolitano prometeram ganhar a Prova do Privilégio em homenagem à colega.

- Senti falta da voz dela, das brincadeiras dela, disse Viegas.

- Fiquei muito mal, fiquei remoendo, acordei e fiquei no silêncio, comentou Chumbo.

Por outro lado, Kaysar deu uma de cupido vidente e viu o destino amoroso de Carol Peixinho e Bill na borra de café. A ex-BBB19 chegou até a revelar que já conhecia o professor de educação física fora do reality. Ui!

- A gente se conhecia pelo direct do Instagram, revelou a baiana.

Será que está rolando? O sírio também não escapou do clima de romance que estava no ar e trocou carinhos com Gleici.

Na Prova do Privilégio, Calango saiu na frente, mas Carcará foi pra cima e garantiu a vitória. Dessa vez, além dos costumeiros suprimentos, os participantes puderam degustar deliciosos hot dogs, pães e bolo de brigadeiro, enquanto a outra equipe só olhava e passava vontade. Que dó!

As farpas não pararam por aí e Iris se irritou com a tribo pela falta de banho!

- Para mim, é mais importante até do que para você. É uma coisa que me tira até o pensamento. Vocês têm que respeitar. Custa muito caminhar cinco minutos para tomar um banho? Não é possível que eu estou ficando louca e só eu sou estou desesperada para tomar banho.

Durante a Prova da Imunidade, Calango deu uma bela virada no jogo e venceu o desafio de arco e flecha. Com isso, o outro time precisou encarar o Portal da Eliminação e escolher qual integrante iria para casa. Lucas Chumbo pediu para ser eliminado após não conseguir lidar com as dores da gastrite.

- Pensando em mim e na minha saúde, eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas estou ficando bem ruim e fragilizado. Hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde.

Pesado, né?