Tigre planeja manter heróis do acesso e do bicampeonato

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 00:01



O São Bernardo FC conquistou na segunda-feira o título da Série A-2 do Paulista pela segunda vez e, naturalmente, seus jogadores chamaram atenção de clubes que disputarão as séries B, C e D do Brasileiro. Como o Tigre tem pela frente só a Copa Paulista, pode perder algumas peças. Porém, segundo o CEO Lucas Andrino, a maioria dos atletas pretende permanecer no Aurinegro, visando inclusive o Paulistão do ano que vem.

“Em um time que é campeão em competição tão difícil como essa da A-2, com nível tão alto, todos os atletas passam a ser visados. Existe procura, mas os jogadores e comissão técnica estão muito confortáveis no projeto. O futebol hoje não tem sustentabilidade, existe medo, receio de não receber e quem está no meio não quer passar por esse tipo de situação, então quando encontra trabalho sério, quer continuar”, afirmou Andrino, que também falou sobre o técnico Ricardo Catalá. “Tem contrato até dezembro e acredito que seja desejo dele permanecer.”

Independentemente da manutenção de parte do elenco e eventuais contratações, a intenção é também utilizar jogadores formados no próprio clube. “Só acredito no trabalho de clube empresa quando existe processo de transição de base para profissional. O São Bernardo só vai comercializar jogador que for formado em casa. Aqui acreditamos completamente no trabalho de formação, até por isso foi comprado o CT (leia mais ao lado) tanto para profissional quanto para as categorias de base, para ser feito trabalho em alto nível, com retorno esportivo e econômico”, disse o CEO.

Novo CT, no Alvarenga, poderá receber nome de Marcelo Veiga

O São Bernardo FC finalizou a compra de área no Alvarenga, às margens da Represa Billings – onde era o acampamento dos engenheiros – para construir seu centro de treinamentos. A ideia é poder utilizar a estrutura no ano que vem. E o local ainda tem chance de ser batizado com o nome de Marcelo Veiga, treinador do Tigre que morreu em 2020, vítima da Covid-19.

“A área já foi comprada, projeto em fase final para começar execução. Não temos previsão exata, mas acredito que em 2022 estaremos no CT”, projetou o CEO Lucas Andrino. “Nosso desejo é voltar para nossa cidade, para perto dos nossos torcedores, queremos estar perto”, emendou.

Sobre a homenagem a Veiga, Andrino disse que “está sendo estudada pelo Roberto (Graziano, da Magnum), existe possibilidade. Se não for do CT, dará nome ao campo. Alguma coisa vai ter.”