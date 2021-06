Vitória da sociedade

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 23:59



O Congresso derrubou ontem vetos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que ameaçavam dois institutos nacionais, a transparência no gasto de dinheiro público e a liberdade de imprensa. Por indicação do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo e prontamente enxergou o perigo que a canetada do chefe da Nação representava aos valores democráticos, a análise de ambos os pontos foi incluída na pauta dos parlamentares e devidamente rejeitada. Por ora, a sociedade respira aliviada. É preciso, todavia, manter-se atenta a arroubos de totalitarismo e obscurantismo que teimam em ocorrer no Brasil.

Inimigo declarado da atividade jornalística, Bolsonaro tentava, ao desobrigar a publicação de editais de licitação em veículos de comunicação impressos, asfixiar economicamente os jornais, já que este tipo de publicidade responde por parcela significativa do fluxo de caixa de um setor que, atualmente, emprega 200 mil pessoas no Brasil. A sede de vingança do presidente era tamanha que ele não se deu conta de que a medida reduziria sobremaneira o acesso da população a informações sobre compras públicas, ou seja, de como os governos gastam o dinheiro que cobram dos cidadãos na forma de impostos.

Ao encampar uma luta que mobilizou praticamente todas as entidades jornalísticas do País, inclusive a APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais), à qual o Diário é associado, Alex Manente demonstrou na prática o compromisso com a transparência que sempre adota em seus discursos e posicionamentos públicos. Qualquer mudança na legislação, posicionou-se o parlamentar, poderia abrir caminho para a corrupção.

Na maioria das vezes alvos da opinião pública por comportamentos condescendentes com a falta de compromisso no trato com a coisa pública, os deputados federais e senadores desta vez deram um recado claro ao presidente da República e a todos os que pretendam colocar entraves à liberdade de expressão e à atividade jornalística. Estão, pois, de parabéns.