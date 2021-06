Grande ABC registra mais 35 mortes e 785 casos de Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 21:38



O Grande ABC acumulou ontem mais 35 mortes em razão da Covid-19, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras. Com isso, as sete cidades já somam 8.047 falecimentos desde o início da pandemia – o primeiro caso na região foi em março de 2020. Em relação aos novos infectados, foram reportados mais 785 diagnósticos positivos entre segunda-feira e ontem, com 194.003 no total.

As novas mortes foram informadas por Mauá (12), São Bernardo (11), Diadema (quatro), São Caetano (três), Santo André (três) e Ribeirão Pires (dois). Os óbitos informados pelas prefeituras não aconteceram necessariamente entre segunda-feira e ontem, parte deles podia estar em investigação pelas autoridades de saúde para diagnosticar o novo coronavírus e foi confirmada ontem. Entre os 194.003 moradores do Grande ABC que tiveram a Covid-19, 175.548 já estão recuperados e outros 156.776 ainda aguardam o diagnóstico da doença.



ESTADO

Os 645 municípios de São Paulo registram 3.291.509 casos de Covid-19 durante toda a pandemia e 112.210 óbitos. Entre segunda-feira e ontem foram computados 19.466 novos casos e 836 novas mortes em decorrência do novo coronavírus. Entre o total de pacientes com diagnóstico positivo, 2.957.594 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 344.134 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, haviam 23.035 pacientes internados no Estado, sendo 10.189 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.846 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado era de 81,9% e na Grande São Paulo, 78,9%.



BRASIL

O Ministério da Saúde registrou ontem 78.926 novos casos e 2.408 mortes por Covid. Com isso, desde o início da pandemia o Brasil chegou a 16.624.480 positivados e 465.199 falecimentos.

Ainda há 3.885 mortes em investigação no País. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

O número de pessoas que pegaram Covid e se recuperaram chegou a 15.068.146. Isso corresponde a 90,6% do total dos infectados pelo vírus.