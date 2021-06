Silvio pode suceder Aidan Ravin nas urnas

Raphael Rocha



02/06/2021 | 00:36



Ex-prefeito de Santo André, Aidan Ravin (Republicanos) morreu em janeiro tendo em seu currículo político marcas expressivas. Foi o vereador mais bem votado de Santo André na história (em 2004, com 10.019 votos) e bateu o até então imbatível PT (em 2008, ao superar Vanderlei Siraque em um segundo turno histórico). Em que pese tenha perdido a reeleição em 2012, Aidan sempre teve um eleitorado cativo, em especial na região da Vila Luzita, onde atuou politicamente por décadas. Na esteira do histórico, o advogado Silvio Ravin, irmão de Aidan, foi sondado para concorrer a deputado estadual na eleição do ano que vem. A aproximação tem sido feita com o Avante. Na segunda-feira, a cúpula do partido na cidade tomou café em padaria na Vila Floresta para dar início à confecção do projeto eleitoral.

Congratulações

O vereador Ricardo Zóio (DEM), de Santo André, enalteceu o Dia da Imprensa, celebrado ontem, e colocou o Diário como jornal para representar os veículos de comunicação da região.

Silêncio

Figuras da oposição ao governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) em Diadema acharam estranho o silêncio do Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) com a reforma administrativa proposta pelo petista. O projeto prevê extinção de 21 cargos de função gratificada (no saldo), mas com economia mensal de somente R$ 316. O Sindema luta com o governo porque não recebeu proposta de reajuste.