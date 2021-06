Marcelo vê novamente vetos derrubados pela Câmara de Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 21:09



Mais uma vez o governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), viu a Câmara derrubar vetos a projetos de lei de autoria de vereadores e considerados inconstitucionais pelo departamento jurídico do Paço. Nesta terça-feira, duas negativas a proposituras foram revertidas no plenário: uma refente a texto de Irmão Ozelito (PSC) e outra de Renan Pessoa (Avante), ambos da base de sustentação do petista.

Por ampla maioria, a casa ratificou a validade de projeto que permite o Executivo a custear 50% de consultas médicas de pacientes considerados hipossuficientes (ou seja, de baixa renda) e da proposta que obriga o poder público a publicar no site oficial a quantidade de pessoas atendias diariamente em cada equipamento municipal de saúde.

Sobre o primeiro texto, de Ozelito, o governo Marcelo alegou que “não é dado aos vereadores resolver todos os assuntos por meio de lei” e que a propositura “tem determinação velada, o que a torna inconstitucional por ofensa à separação de poderes”. “Não se perca de vista, ainda, que a reiterada edição de leis autorizativas tem por escopo, na realidade, dissimular nítido propósito político de seus idealizadores, que por meio delas procuram transmitir aos cidadãos uma falsa ideia de direito subjetivo e de (consequente) desídia (falta de atenção) do Poder Executivo”, escreveu o petista, na justificativa do veto.

Acerca do segundo projeto, de Renan Pessoa, recorreu ao dispositivo que a legislação traz “indevida ingerência” entre os poderes. “A Câmara, por meio de lei de sua iniciativa, não pode obrigar o Executivo a divulgar as informações em questão ou mesmo estabelecer atribuições para os órgãos públicos diretamente subordinados ao Poder Executivo, ante o princípio da separação e harmonia entre os poderes.”

Desde o mês passado, curiosamente quando estabeleceu uma maioria na Câmara, Marcelo tem enviado ao Legislativo série de vetos a projetos de lei de vereadores, desde os mais complexos aos mais simples. O petista chegou a brecar a validade do projeto que estipulava a criação do programa adote uma praça, na qual uma empresa privada ficaria responsável pela manutenção de um espaço público. Além de sofrer sucessivas derrotas na questão dos vetos, Marcelo se desgastou com a casa e foi criticado publicamente por vereadores.



Com a rejeição dos vetos no plenário, cabe ao presidente da Câmara, Zé Carlos Nova Era (PL), a promulação das leis.