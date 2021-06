Grande ABC ultrapassa a marca de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 20:23



O Grande ABC ultrapassou na tarde de hoje (1) a marca de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas. Juntas, as sete cidades totalizaram 1.003.029 aplicações feitas, o que significa que 671.800 pessoas receberam pelo menos uma dose. Deste total, 331.229 indivíduos já completaram o esquema vacinal, com as duas doses. Atualmente, a região está imunizando pessoas com comorbidades ou que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) a partir dos 30 anos, exceto Ribeirão Pires, que ampliou a vacinação para quem tem a partir de 18 anos (entre os que tem comorbidade ou recebem o BPC) e Rio Grande, cuja faixa etária sendo vacinada na cidade, nessas condições, é entre 40 e 45 anos.

Apesar de seguir o PNI (Plano Nacional de Imunização), que determina quais públicos devem tomar a vacina, algumas cidades adotaram organizações e planejamentos específicos e expandiram o acesso aos imunizantes. Exemplos são as cidades de Santo André, que vacina até domingo todos os profissionais da rede municipal de educação, e Ribeirão Pires, que além de vacinar todos os trabalhadores de escolas privadas e públicas da cidade, também está imunizando os profissionais do transporte público coletivo. Em São Bernardo, os profissionais de transporte coletivo que atuam na cidade também já podem se cadastrar pelo site da prefeitura.

O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda avaliuou a marca como histórica, apesar de todas as dificuldades que as cidades vêm enfrentando pela baixa oferta de imunizantes. “Comparando com outras regiões, com uma população semelhante, a gente vacinou muito mais pessoas”, pontuou. A região atingiu as 500 mil doses aplicadas em 14 de abril. À época, apenas 5,8% da população tinha tomado as duas doses. Leia a matéria completa na edição de amanhã do Diário e em dgabc.com.br.