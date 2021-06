Ida de Filippi a estádio gera críticas nas redes sociais

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 20:06



No dia em que a sinalização de o Brasil sediar a Copa América acendeu o alerta da preocupação sobre o avanço da pandemia de Covid-19, a ida do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), a estádio na Capital também provocou reações contrárias nas redes sociais.



Na segunda-feira, o petista foi pessoalmente acompanhar a decisão da Série A-2 do Campeonato Paulista, disputada entre Água Santa, time da cidade, e o São Bernardo FC, no Estádio do Canindé – o Tigre levou o título nos pênaltis.



“Hoje (ontem) vim acompanhar a final da Série A-2 do Paulistão e torcer para o Água Santa, que ano que vem já está confirmado na Série A-1. A nossa secretária de Esportes, Luciana Avelino, também está aqui na torcida”, publicou o prefeito, que aparece nas imagens de máscara, assistindo ao jogo e fazendo o tradicional ‘V’ da vitória.



Nas redes sociais, muitos internautas brincaram com o fato, atribuindo a visita do prefeito à derrota do Netuno em campo. Outros, porém, decidiram questionar a mensagem simbólica passada pelo ato no momento em que o próprio prefeito pede a contribuição da população para conter a possível terceira onda da Covid. “Prefeito, que incoerência a sua ida ao estádio, independentemente de estar vazio. Enquanto o poder público restringe o cidadão de ter sua vida profissional e social, o senhor, como representante da população, deveria dar exemplo. O jogo passou na TV (foi transmitido pelo canal SporTV), não tinha necessidade da sua presença no estádio. Os representantes do povo precisam ser exemplo”, criticou um seguidor do petista.



Filippi, então, justificou que foi ao estádio porque foi convidado. “Respeito sua opinião, mas fui convidado para entregar as medalhas.”



O argumento, porém, não convenceu. “Então falta bom senso de todos, da Federação (Paulista de Futebol), e da Secretaria de Esporte. No meio de uma pandemia, deveria fazer cerimônia menor. Não há explicação plausível para certos atos. Entregas de medalhas não são tão importantes para serem realizadas pelo chefe do Executivo”, rebateu o internauta.



Outros seguidores questionaram a postura do prefeito no momento em que a vacinação contra a Covid caminha a passos lentos.