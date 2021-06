Obituário - 2 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Genésia do Amaral Farias, 100. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wilhelm Skalla, 100. Natural da Alemanha. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Joaquim de Assis, 95. Natural de Senhora de Oliveira (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Lázara Fonseca Seregati, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Antunes de Lima, 89. Natural de Pedro Velho (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Martinez Sanchez, 88. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dolores Costa Gastaldy, 88. Natural da Espanha. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Apparecida Rodrigues Ognibene Lourenço, 85. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Razulevicius, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Tacoshi, 83. Natural de Óleo (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antenor Gomes, 82. Natural de Borborema (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Mario Perez Fernandez, 81. Natural da Bolívia. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Alaide Gomes, 77. Natural de Peruíbe (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Primo Euclides Moretti, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 20. Memorial Planalto.

Heleno Jorge Matos, 73. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelaide Aparecida Defácio Leal, 73. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Josimar Olímpio dos Santos, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Eletricista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Sanches, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Reciclagem industrial. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Gleison dos Santos, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Frentista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Alves Pinheiro Machado, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em Santo André. Músico. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leibson da Graça Santos, 32. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Carpinteiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Corsini, 29. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Orestes da Silva, 95. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Valdir Taglietti, 77. Natural de Soledade (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Santana, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Costa, 63. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Nilton Aparecido Cardoso, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Eduardo Lopes Gomes, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Desenhista projetista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Nersia Mieko Akashi Hayashi, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Leandro Bruni, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Francisca Jordão Bettanin, 91. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Edhir Berno Pedroso, 87. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 29, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ottoni Cecílio Correa de Almeida Carvalho, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Ricardo Antonio Bonomo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Jardim da Colina.

Aparecido Edival Pecolos, 60. Natural de São Caetano. Residia na Chácara Santo Antonio. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Ícaro Luiz Lustosa de Figueiredo, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Leonardo Esteves, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Luiza Leonarda Moreira Pinto, 72. Natural de Cedro (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Maria Cândida Pinheiro, 69. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Josenita Xavier Anastácio, 68. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Joaquim Maria de Oliveira, 64. Natural de Passa Quatro (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 29, em Diadema. Jardim da Colina.

Luís Rodrigues da Silva, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José Garcia de Sousa, 55. Natural der São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal.

Renato Prado Cordeiroi, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida de Lima, 48. Natural de Assis Chateaubriand (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Rosely Gonçalves, 37. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Gabrielle Gois Pereira, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Estudante. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal.

Raquel Vitória dos Santos Gomes, 9. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



M A U Á

Olga Roos, 91. Natural de Joinville (Santa Catarina). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 28, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

João Germínio de Lima, 87. Natural de Cruz do Espírito Santo (Paraíba). Residia no bairro São João, m Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Gilberto Rodrigues Gomes, 71. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Cemitério São José.