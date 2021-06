15 easter eggs do Google que vão deixar seu dia mais animado

Sonic – Se você fizer uma busca pelo mascote da Sega no Google, um pequeno avatar aparecerá ao lado direito da tela. Clique uma vez para vê-lo pular e 25 vezes para que o ouriço se transforme no Super Sonic. | Crédito: Reprodução Google

Super Mario Bros. – Ao buscar por “Super Mario Bros.” no Google, no canto direito da tela aparecerá uma caixinha de moedas. Clique uma vez para vez o dinheiro subir e 100 vezes para ganhar uma vida. | Crédito: Reprodução Google

Atari – Digite “atari breakout” na busca de imagens e o Google transformará as fotos em tijolinhos coloridos que você deve destruir com uma bolinha, assim como no jogo original de 1976. | Crédito: Reprodução Google

StarCraft II – Ao digitar “zerg rush” no Google, os usuários verão seus resultados serem devorados por uma invasão de letras. Cabe ao internauta mostrar agilidade no clique do mouse para salvar sua pesquisa da infestação. O easter egg é uma homenagem ao jogo StarCraft II. | Crédito: Reprodução Google

Star Fox 64 – Os fãs da popular franquia da Nintendo vão curtir este easter egg. Digite “do a barrel roll” no buscador e veja a tela rodar, exatamente como na época em que você tinha que girar a nave para escapar do fogo inimigo. | Crédito: Reprodução Google

O Guia do Mochileiro das Galáxias – Na série de Douglas Adams, a resposta para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais é 42. E se você digitar no Google “the answer to life, the universe, and everything”, a calculadora do buscador responderá do mesmo jeito. | Crédito: Reprodução Google

Seinfeld – Se você procurar por “festivus” no Google, o poste de alumínio usado para celebrar a data na série aparecerá ao longo da pesquisa do lado esquerdo da tela. | Crédito: Reprodução Google

Número solitário – De acordo com a música “One (Is The Loneliest Number)”, de Three Dog Night, o número um é o mais solitário de todos. Pergunte para o Google “Whats the loneliest number?” e o buscador dará a mesma resposta em sua calculadora. | Crédito: Reprodução Google

Fidget Spinner – Seu acessório para relaxar não está por perto? Não se preocupe. Faça uma busca pela traquitana no Google e o site entregará uma versão virtual que você pode ficar girando. | Crédito: Reprodução Google

Jogo da Velha – Digite “Jogo da Velha” no buscador e o Google apresentará o mini-game na tela. É possível escolher o grau de dificuldade e com qual símbolo você quer jogar: X ou O. | Crédito: Reprodução Google

Paciência – Este é outro game que você pode jogar diretamente no buscador. Digite “solitaire” e comece a brincadeira. É possível determinar o nível de dificuldade. | Crédito: Reprodução Google

Gravidade – Vá até a página principal do Google, digite “google gravity” e depois clique em “Estou com sorte”. Automaticamente, a tela cairá com o peso da gravidade. | Crédito: Reprodução Google

Tela torta – Digite “askew” no Google para deixar o buscador tortinho. | Crédito: Reprodução Google

Anagrama – Procure por “anagrama” e o Google fará uma brincadeira. Ele retornará dessa forma: “Você quis dizer: ama angra”. | Crédito: Reprodução Google

Pisca-pisca – Ao digitar “blink html” no Google, as duas palavras encontradas no conteúdo das primeiras buscas começarão a piscar na tela. | Crédito: Reprodução Google