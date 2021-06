Após receber críticas por postar foto sensual, Giovanna Chaves desabafa no Instagram: - Já sou uma adulta

01/06/2021 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 31, Giovanna Chaves usou seu Instagram para desabafar sobre as críticas que vem recebendo após ter postado duas fotos sensuais. A atriz, de 19 anos de idade, disse que apagou a foto pois ficou chateada com a repercussão.

- Muita gente falando: Nossa, que linda, maravilhosa. E teve a minoria, que é a minoria que te deixa chateada, né? Falando assim: Nossa, ela foi hackeada? Meu Deus, ela não é p**a, ou então encaminhando a foto em grupo, sabe? Eu queria falar para vocês que uma foto não desqualifica a minha personalidade e nem muda o que eu sou.

Não é a primeira vez que a artista sofre com haters na internet. Ela já foi criticada por publicar uma foto com o ex e também por realizar a cirurgia de lipo LAD.

- Vocês têm que entender que eu tenho 19 anos, eu cresci, eu continuo fazendo vários trabalhos infantis, novela, filme, mas eu também cresci, e eu sou uma mulher hoje em dia, sabe? Não acho certo quererem me julgar por uma foto. Eu sei, meu público é gigantesco, e é isso que eu quero passar, que eu não sou mais uma menina que vocês me viam com 13 anos, eu já sou uma adulta, tenho poder sobre o que eu faço. Eu recebi um áudio absurdo de uma das minhas melhores amigas, inclusive, que era assim: Gi, apaga essa foto, o que as pessoas vão falar de você? As marcas não vão mais querer te contratar, eu estou te falando isso porque sou sua amiga. Tá, mas gente, porque as marcas deixariam de me contratar? Qual a diferença de estar de lingerie ou de biquíni? Se a marca deixa de me contratar por isso, significa que ela não é compatível com a minha personalidade, desabafou.