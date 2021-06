Brasil precisa de investimentos em linhas de transmissão e geração, diz Aneel

01/06/2021 | 15:42



A alta de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano deu sinais de recuperação econômica, com forte crescimento de investimentos das empresas, que cresceram 17%, disse nesta terça-feira o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, no Fórum de Investimentos Brasil 2021.

Segundo Pepitone, a agência reguladora passou por momentos difíceis em 2020, com diversos protocolos sendo modificados da noite para o dia, além da queda de demanda de energia elétrica trazida pela pandemia.

"Mas esse ano o consumo de energia já aumentou em 7% no primeiro trimestre do ano, saindo dos efeitos da covid que tanto nos afetou em 2020. Mas o Brasil ainda tem investimentos grandes para fazer no setor elétrico, principalmente em linhas de transmissão e geração", disse Pepitone, destacando que o Brasil precisa implantar 6 mil megawatts de potência instalada por ano.

Ela afirmou que no setor elétrico o Brasil será um "canteiro de obras até 2030" e o regulador tem que atuar com eficiência para garantir o ambiente de segurança, que já está constituído. "Nesse ambiente já proporcionamos investimentos da ordem de R$ 930 bilhões nos últimos 22 anos no setor elétrico, e até 2030 vamos precisar de mais R$ 365 bilhões", informou.