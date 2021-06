Em busca do 14º título, Rafael Nadal estreia com vitória em Roland Garros

01/06/2021 | 15:15



Rafael Nadal iniciou bem o seu caminho em busca do 14º título de Roland Garros, ao vencer, nesta terça-feira, o jovem australiano Alexei Popyrin, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6.

Apesar de ter apenas 21 anos, Popyrin não se intimidou diante da lenda espanhola e forçou bem o jogo desde o primeiro set, inclusive durante o saque do poderoso adversário. Mas uma falha do inexperiente jogador, fez Nadal quebrar o seu serviço e fechar por 6 a 3.

Popyrin sentiu o erro cometido e voltou desequilibrado emocionalmente para o segundo set. Nadal não perdoou, quebrou duas vezes o saque do australiano e fechou a parcial com facilidade por 6 a 2.

O terceiro set foi bastante disputado e surpreendente, com Popyrin realizando belas jogadas e quebrando o saque de Nadal. Com 5 a 3 no placar, o australiano teve a chance de fechar o set, mas foi superado pela maior experiência de Nadal.

O número 3 do mundo conseguiu salvar o set point, devolver a quebra de saque e vencer o terceiro set no tie-break para garantir a primeira vitória nesta edição do tradicional Grand Slam francês.