Daniel Caon defende Rafa Kalimann após polêmica com post considerado homofóbico

01/06/2021 | 15:10



Como você viu, Rafa Kalimann gerou polêmica ao compartilhar um vídeo homofóbico em seu perfil oficial do Instagram. A influenciadora, inclusive, chegou a ser advertida por Gil do Vigor, o que a fez apagar a publicação e pedir desculpas. Mas a repercussão foi tanta nas redes sociais que Daniel Caon, namorado de Rafa, optou por sair em defesa da apresentadora na última segunda-feira, dia 31, em um comentário feito no próprio Insta. Por lá, o músico afirmou que a amada ficou bastante abalada com a situação.

Como doeu ouvir ela chorando essa noite e não conseguir fazer absolutamente nada para deixar ela bem. Ela errou sim, mas quem conhece a Rafa sabe que uma das bandeiras que ela mais levanta é a LGBT, e o cuidado e carinho que ela tem para tratar desse assunto, a maior parte dos amigos dela não me deixam mentir., escreveu.

Daniel ainda elogiou a postura que a influencer adota na maior parte do tempo, segundo ele.

Meu amor, ontem foi seu dia de ser humano e aprender com seu erro. Deus sabe qual foi a sua intenção, eu sei, e quem te conhece também sabe, continue espalhando sua luz. Te amo e obrigado por me ensinar tanto.

Em resposta ao cantor, entretanto, diversos usuários deixaram claro que esperam que Rafa aprenda com o erro e que não tenha mais atitudes desse tipo. O importante mesmo é não reproduzir mais preconceito, né?