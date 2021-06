Poderosa e empresária! Anitta se tornará acionista de banco digital

01/06/2021 | 15:10



Anitta está com planos promissores para a sua carreira empresarial! Segundo informações do colunista Guilherme Amado, a cantora está quase fechando uma parceria com o Nubank, banco digital brasileiro com mais de 35 milhões de clientes no país.

Além de se tornar a estrela principal da publicidade da start-up, Anitta também terá uma posição executiva na empresa; daqui para frente, a poderosa se tornará acionista e terá um volume significativo de ações da instituição.

Ainda de acordo com o jornalista, esta será a maior parceria já anunciada entre empresa e celebridade. A funkeira foi longe mesmo, hein?