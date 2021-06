Gusttavo Lima anuncia último show online durante a pandemia: Será minha última aparição

01/06/2021 | 13:10



Chega de polêmicas para Gusttavo Lima! O cantor, que acabou protagonizando momentos que deram o que falar em lives realizadas durante a pandemia, anunciou através de um comunicado de imprensa enviado à imprensa que irá realizar na próxima sexta-feira, dia 4, sua última apresentação virtual - que também será seu último show até que a situação da pandemia do novo coronavírus seja controlada.

Fiz muita coisa legal durante a pandemia, mas agora optei por não fazer mais lives. Como essa será minha última aparição virtual - em live ou qualquer meio do tipo - vai ser também meu último show da pandemia.

Apesar disso, os fãs do cantor podem ficar calmos; afinal, Gusttavo também entregou que irá se dedicar a outros projetos - como, por exemplo, lançamentos futuros e até mesmo um novo DVD!

Quero focar nos projetos, me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos.

E, já que se trata da última apresentação online do cantor, a ocasião será marcada por uma preparação pra lá de especial: além de o evento ocorrer na estréia de um novo teatro híbrido em São Paulo, o ZoOme Hallat Teatro B32, Gusttavo estará acompanhado de uma orquestra e revela que o nome do show está à altura o acontecimento:

O Embaixador in Concert vai rolar direto de São Paulo, com orquestra e tudo de mais lindo que eu posso levar ao meu público. Espero vocês sexta-feira, no [site do] ZoOme.TV, para acompanhar minha apresentação na inauguração dessa casa de espetáculos incrível, que está chegando para revolucionar a forma de realizar eventos.

Lima ainda reforçou o convite através de seu Stories do Instagram, destacando que a apresentação só será transmitida através de uma plataforma:

- Não vai passar no YouTube, galera.

Os ingressos para o último show do cantor podem ser adquiridos no site do teatro. Além da apresentação de Gusttavo Lima, também irão ocorrer no mês de junho eventos de Wesley Safadão, Xand Avião - com a participação de Felipe Araújo e Jonas Esticado - e Simone e Simaria.