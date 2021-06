Restaurantes em Santigo, no Chile, que valem a visita

Redação

Além de ser a porta de entrada para quem quer conhecer destinos como a região do Atacama e o arquipélago de Chiloé, a capital do Chile abriga atrações para todos os tipos de viajantes. Os apaixonados por experiências culinárias, por exemplo, podem aproveitar o passeio para explorar restaurantes em Santiago. Abaixo, confira quatro opções que figuram entre os melhores estabelecimentos gastronômicos da América Latina.

4 restaurantes em Santiago

1. Boragó

O conceituado restaurante Boragó, comandado pelo chef Rodolfo Guzmán, trabalha com ingredientes da cozinha ancestral. O menu oferece variações de acordo com as diferentes épocas do ano para garantir alimentos frescos e de alta qualidade.

O local oferece uma experiência completa de conhecer o Chile por meio de seus sabores. As delícias podem ser harmonizadas com bebidas alcóolicas e não alcóolicas.

2. De Patio

Localizado no bairro de Vitacura, o De Patio é uma aposta criativa do chef Benjamín Nast, que se deu a missão de quebrar paradigmas e surpreender seus clientes com combinações de técnicas inovadoras, produtos de altíssima qualidade e apresentações atraentes de seus pratos. Ali, é possível encontrar uma cozinha vanguardista, que reúne o melhor da alta gastronomia chilena.

O menu é uma mistura de sabores, aromas, texturas e apresentações de ingredientes sempre frescos, entre os quais não pode faltar carne e peixe. Também é possível optar por pratos vegetarianos e outras refeições deliciosas.

Destaque entre os restaurantes em Santiago, o 040 combina um alto nível de habilidade técnica com deliciosos ingredientes típicos do Chile. Localizado dentro do Tinto Boutique Hotel, no bairro boêmio de Bellavista, o local é intimista e tem somente 40 cadeiras.

Vale a pena destacar que o código de vestimenta do restaurante é formal.

Ambrosía

A jovem Carolina Bazán, premiada como melhor chef da América Latina, mostra todo o seu talento no Ambrosía, no bairro Vitacura. Os pratos clássicos do restaurante incluem ostras frescas com manteiga de laranja, massa caseira com trufa chilena e gema de ovo, e veado selvagem com purê de cogumelos e vegetais.

