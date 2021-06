Três pessoas morreram por falta de oxigênio no Ame de Santo André

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 12:29



Atualizada às 12h48

Três pessoas morreram por falta de oxigênio no Ame (Ambulatório Médico de Especialidades) em Santo André, na madrugada desta terça-feira (1). Os óbitos ocorreram por volta das 4h e 5h, e segundo informações iniciais, houve uma falha técnica no back up que impediu o envio correto do oxigênio aos pacientes. As mortes foram de pacientes que estavam na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de uma mulher com 82 anos e dois homens de 41 anos. Todos em tratamento contra a Covid-19 com ajuda de respiração mecânica.

No momento da falha técnica, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e forneceu doze cilíndros de oxigênio no equipamento. O serviço foi reestabelecido e pelo menos seis pacientes seguem internados na enfermaria.

A Secretaria de Saúde do Estado determinou uma abertura de sindicância sobre o caso e solicitou que a Fundação do ABC, responsável do Ame junto ao Estado, afaste os responsáveis até que os fatos sejam esclarecidos.

HOSPITAL DE CAMPANHA - Desde março deste ano, o Ame está recebendo pacientes em tratamento contra a Covid-19 e funcionando como um hospital de campanha. Ao todo, são 15 leitos de enfermaria e dez de UTI.