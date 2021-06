Plataforma facilita compras internacionais no AliExpress e eBay

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/06/2021 | 12:18



Com o objetivo de transformar as compras internacionais feitas pela internet em transações mais fáceis e seguras, a Zipy chegou ao Brasil em janeiro deste ano, sendo o primeiro país da América Latina a contar com o serviço. A plataforma reúne o catálogo de produtos de quatro martekplaces. São eles: Amazon, AliExpress, eBay e Allegro (e-commerce polonês em franca expansão na Europa).

Para levar mais segurança e clareza ao processo de compras internacionais, os usuários têm a possibilidade de pagar os pedidos em reais (BRL) via boleto bancário ou cartão de crédito nacional – condições muitas vezes indisponíveis em sites estrangeiros. A Zipy ainda disponibiliza todas as informações em português, como nome do produto, descrição, valores…

Os brasileiros também podem usufruir de outras facilidades da plataforma, como rastreamento de pedidos e uma equipe de suporte local que visa auxiliar os brasileiros em suas compras internacionais. O atendimento pode ser realizado pelo WhatsApp e diversos canais desde o momento do pedido até a entrega.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Panorama das compras internacionais

A cada dia são inseridos mais de 500 mil produtos na Zipy. No Brasil, os itens mais vendidos desde o lançamento fazem parte da seção de tecnologia e acessórios para smartphones, como fones de ouvido wireless e smartwatches. As cinco cidades com maior número de transações no site até agora foram: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG).

Além do Brasil, a Zipy facilita as compras internacionais em outros países da Europa e Oriente Médio. São eles: Chipre, Grécia, Israel, Itália, Polônia, Portugal e Romênia . Nestes locais, a média de pedidos diários ultrapassa 800.