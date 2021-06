Khloé Kardashian é chamada de palhaça por mulher que afirma ter tido caso com seu namorado, Tristan Thompson

01/06/2021 | 12:10



Sem paz para a família Kardashian-Jenner! Enquanto Kourtney Kardashian tem sido alvo de críticas por parte da ex-mulher de seu namorado, Travis Barker, sua irmã Khloé também parece estar passando por maus bocados em sua vida amorosa, já que uma mulher alega ter sido amante de Tristan Thompson, namorado da socialite - e ainda diz que ele é o pai de seu filho!

De acordo com o Daily Mail, as alegações partem de uma mulher chamada Kimberly Alexander, conhecida por alguns como Kim Cakery, que já teria convencido Tristan a realizar um teste de paternidade que havia dado negativo. Agora, a moça estaria pedindo por um segundo teste, enquanto o jogador de basquete teria entrado com uma ação de difamação contra ela, exigindo uma indenização de 100 mil dólares - cerca de 515 mil e 500 reais.

A polêmica, no entanto, não para por aí. O veículo ainda conta que, na última segunda-feira, dia 31, Kimberly teria compartilhado em suas redes sociais um print que mostraria que Khloé havia mandado uma mensagem em seu Instagram pedindo por uma conversa. Essa imagem, no entanto, teria sido adulterada: na realidade, foi Alexander quem entrou em contato com a Kardashian, conforme conta uma fonte do Daily Mail:

Kimberly alterou para fazer parecer que Khloé havia feito a DM, mas Khloe nunca o fez. Na verdade, ela tem enviado mensagens para Khloé, e Khloé não responde aos DMs e tags recentes de Kimberly.

Além disso, o veículo teria conseguido prints da conversa por parte de Khloé. Nas imagens, é possível ver que Kimberly chegou a ameaçar divulgar um suposto vídeo no qual ela apareceria fazendo sexo com Tristan, além de ter marcado a socialite em diversos Stories desde então. As mensagens mais recentes, no entanto, pedem que o jogador de basquete faça outro teste de DNA para esclarecer a situação:

Ei. Vamos conversar. Ouça, neste momento eu realmente quero resolver isso. Não estou tentando arrastar mais isso. Como podemos combinar um segundo teste e terminar com isso? Todos nós sabemos que Tristan é um mentiroso, como podemos fazer isso e deixar isso para trás?

A socialite ainda teria bloqueado Alexander na rede social par a restringir suas mensagens - e a moça não parece ter aceito bem a situação. O Daily Mail conta que, após a divulgação dos prints verdadeiros, Kimberly restringiu sua conta no Instagram e teria postado uma série de Stories nos quais afirma que Khloé havia falsificado as mensagens e estava mentindo - além de chamar a irmã de Kim Kardashian de palhaça.

Até o momento, representantes da mãe de True não teriam se pronunciado - mas a influenciadora publicou uma suposta indireta em seu Twitter:

Quer dizer... Até que ponto as pessoas vão [para conseguir o que querem]

Vish!