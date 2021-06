01/06/2021 | 12:10



De acordo com o jornal The Sun, o nome da filha de príncipe Harry e Meghan Markle pode ser uma homenagem para Lady Di! A bebê pode se chamar Diana, o mesmo nome da avó paterna.

A data em que a filha do casal irá nascer permanece em segredo, mas o jornal The Telegraph afirma que a bebê deve vir ao mundo nas próximas semanas, nos Estados Unidos, onde Harry e Meghan moram atualmente.

Para quem não se lembra, Lady Di morreu em um acidente de carro em 1997. Segundo o Daily Mail, ela teria ficado assustada com um telefonema feito pelo jornalista Martin Bashir para o seu ex-mordomo, Paul Burrell, em 1996. Isso porque Bashir queria obter informações sobre todos os passos de Diana na época. Aliás, o ex-mordomo falou recentemente sobre isso e afirmou:

- Martin estava sendo muito desrespeitoso, tudo era ela isso e ela aquilo. Ele estava perguntando onde ela estava e se ela saiu com um de seus namorados de novo. Ele também falava como se ela fosse volúvel. Ele estava reclamando que ela não estava atendendo suas ligações e não estava compartilhando com ele tanto quanto ele queria. Foi um momento muito desconfortável.

E tem mais: ainda segundo informações do Daily Mail, a Duquesa de Sussex está fazendo Reiki no filho, Archie, e no marido, Harry, além dos cachorros. Meghan também é adepta à técnica tapping, que é usada para aliviar a ansiedade e a dor emocional tocando nos pontos de pressão. Uma fonte afirma:

- Meghan está convencida de que a terapia tapping ajudou ela e Harry a liberarem padrões negativos impressos em seu DNA de gerações anteriores - gerações que remontam até os tempos mais sombrios, incluindo escravidão, guerra, o que você quiser. Meghan também faz Reiki em si mesma, e até mesmo em Archie e seus cães para ajudá-los a se sentirem mais equilibrados e relaxados.

Uau!