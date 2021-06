E3 2021: confira datas e empresas confirmadas no evento gamer

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/06/2021 | 11:48



A E3 2021, maior feira de jogos do mundo, ocorrerá entre 12 e 15 de junho. Neste ano, a Entertainment Software Association (ESA), responsável pela organização do evento, decidiu realizá-lo de forma digital por causa da pandemia de covid-19. Os fãs, no entanto, poderão assistir aos anúncios das empresas participantes ao vivo e de graça.

Empresas confirmadas na E3 2021

A E3 2021 já confirmou a presença de 25 empresas do setor de games. Entre grandes nomes e desenvolvedores independentes, de forma geral, elas devem apresentar produtos novos e futuros. Conheça:

24 Entertainment;

Bandai Namco;

Burgos Games;

Capcom;

Dreamteck;

Gearbox;

Ghost Street Games;

GuliKit;

Hooded Horse;

Intellivision;

NetEase;

New Blood Interactive;

Nintendo;

Norton Gaming;

Razer;

Sega;

SK Telecom;

Square Enix;

Take-Two;

Tastemakers;

The Sixth Hamme;

Ubisoft;

Warner Bros.;

Xbox;

Yooreka Studio.

Como assistir ao evento

Os fãs de games podem participar de duas formas do evento. Será possível assistir às transmissões ao vivo pelos canais oficiais da E3 2021 na Twitch, no YouTube, Twitter ou Facebook. Aqui, basta acessar a plataforma desejada no dia da feira e conferir o conteúdo.

Mas a E3 2021 também oferecerá uma experiência digital e interativa por meio de um site e de um aplicativo para Android e iOS. Os usuários poderão visitar estantes de cada desenvolvedor e encontrar seus principais anúncios, assistir às transmissões, e interagir com outros usuários e enquetes. Para participar, no entanto, é necessário se credenciar. As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (3) via site oficial.