Saiba mais sobre o 2021 KT1, asteroide que passará hoje próximo à Terra

O asteroide 2021 KT1 passará próximo à Terra hoje (1). De acordo com a NASA, o fragmento viaja a uma velocidade de 64 mil km/h e tem 183 metros – algo próximo a altura de um prédio de 41 andares, como o 30 St Mary Axe, em Londres, na Inglaterra. O momento de maior proximidade do objeto com o planeta se dará por volta das 11h24 (horário de Brasília).

A agência espacial norte-americana estima que o 2021 KT1 passará a cerca de 7,2 milhões de quilômetros de distância. A NASA considera como perigoso qualquer objeto com mais de 140 metros e que se aproxima do planeta a menos de 7,5 milhões de quilômetros. Na prática, no entanto, essa separação corresponde a 19 vezes a distância entre a Terra e a Lua. O que significa que é quase inexistente ocorrer uma colisão.

Além do 2021 KT1, a NASA monitora cerca de 26 mil asteroides que contam com trajetos próximos à Terra. Atualmente, o fragmento que apresenta maior risco para a população mundial é o 410777 (2009 FD). Ele, no entanto, tem apenas 0,2% de chance de atingir o planeta em 2185.