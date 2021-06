PIB do Canadá cresce à taxa anualizada de 5,6% no 1º trimestre

01/06/2021 | 10:13



O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá avançou à taxa anualizada de 5,6% no primeiro trimestre de 2021, segundo dados publicados nesta terça-feira pelo Statistics Canada, o órgão oficial de estatísticas canadense. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam expansão de 6,8%.

O crescimento do quarto trimestre de 2020 foi revisado para baixo, de 9,6% a 9,3%.