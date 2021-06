Fernanda Medrado descobre áudio do esposo Claytão falando de sua personalidade e dispara: Fiquei abalada em saber a verdade

01/06/2021 | 10:11



Parece que o clima entre o casal Fernanda Medrado e DJ Claytão vai de mal a pior. Depois que o casal participou do programa Hora do Faro para comentar sobre sua breve - e polêmica! - passagem pelo Power Couple Brasil 5 e que a cantora admitiu que os dois não estavam no melhor momento da relação, uma nova crise estaria tirando a paz dos pombinhos: o conteúdo de um áudio no qual Claytão reclamaria do temperamento da esposa!

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o DJ teria afirmado em um áudio que estava com medo de participar do programa ao lado da esposa e se queimar por conta da personalidade de Medrado. Além disso, ele ainda teria alegado que só aceitou participar do reality show de casais depois de muita conversa com os produtores da Record TV.

Fernanda, é claro, não ficou nem um pouco contente com a fala do marido, e revela que chegou a confrontá-lo com essa informação, criticando as atitudes do esposo:

Eu só tomei conhecimento do áudio no domingo [dia 30] e fui logo questioná-lo. Claytão confirmou tudo e eu fiquei indignada, porque ele aceitou participar do programa de primeira. Aceitou pelo cachê, num primeiro instante. E sobre a questão do medo de eu queimá-lo, é até compreensível porque ele tem necessidade de mostrar para os amigos que existe a perfeição da parte dele no relacionamento e não da minha parte.

A cantora ainda aproveitou para cutucar as amizades do marido, alegando saber quem foi o responsável pelo vazamento do polêmico áudio e desabafando sobre não ter recebido apoio de tais amigos durante a quarentena:

Essa pessoa diz que é amiga, mas é um Judas. O engraçado é que durante a pandemia ninguém teve a coragem de perguntar se o Claytão estava bem e nem oferecer nada para nós no momento mais difícil. Eu segurei tudo.

Com essa situação, Medrado aproveitou para esclarecer que os boatos de que ela e o esposo estariam separados e só teriam reatado a relação para participar do reality é falsa. Ela explica que os dois estavam passando por uma fase difícil, mas que jamais tomaria esse tipo de atitude para participar de um programa de televisão:

Essa história de que estávamos separados antes é mentira, nós estávamos brigados feio. Claytão estava na casa da mãe dele e eu fiquei no nosso apartamento, mas ele vinha sempre aqui e dormia algumas vezes. Não nos separamos! A relação estava extremamente abalada, mas somos casados de verdade no civil. Se me chamaram para participar de outros realities sozinha e eu não fui, por que eu iria fazer isso justamente com o meu casamento? Essa acusação é absurda.

Se engana, no entanto, quem pensa que a crise no casamento está afetando a cantora. Fernanda entrega que está bem graças ao apoio que tem recebido de amigos e fãs, e afirma que, apesar da delicadeza da situação, está tranquila em relação a suas atitudes:

Eu estou bem. Recebi muito carinho e amor das pessoas aqui fora. Claro que essa confusão mexeu comigo e eu fiquei abalada em saber a verdade do próprio Claytão. Mas eu não me importo, eu sei a mulher que eu sou e dentro do meu relacionamento eu não tenho que provar nada.

Vish!