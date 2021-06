Romy Walthall, atriz do longa A Outra Face, morre após ataque cardíaco aos 57 anos de idade

01/06/2021 | 10:10



Na tarde da última segunda-feira, dia 31, foi informado que a atriz Romy Walthall havia morrido aos 57 anos de idade, após sofrer uma súbita parada cardíaca. A fatalidade ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 19 de maio, mas só agora foi divulgada por Morgan Krantz, um dos filhos da atriz, como informa o site da revista Variety.

Romy nasceu em 16 de setembro de 1963 e aos 17 anos de idade já havia se lançado na carreira de modelo ao vencer o concurso de beleza Mother / Daughter USA de 1980. Com isso, ela assinou um contrato para modelar na Europa, retornando aos Estados Unidos para seguir carreira como atriz pouco tempo depois.

Foi em 1984 que a atriz, também conhecida pelo nome artístico Romy Windsor, conseguiu seu primeiro papel de destaque, no longa thriller Ladrão de Corações. Depois disso, ela seguiu assumindo papéis em diferentes longas de terror cult, como Grito de Horror 4: Um Arrepio na Noite e The House of Usher, que estreou em 1989 e marcou a carreira da atriz. Outro longa de destaque que contou com sua participação foi A Outra Face, uma trama de ação e ficção científica estrelada por ninguém menos que Nicolas Cage e John Travolta.

No mundo das séries, Walthall também acabou marcando presença ao participar de sucessos como Arquivo X, Murder One, Civil Wars e Contratempos, além de atuar ao lado de Jennifer Lopez em Hotel Malibu e contracenar com James Garner em Man of the People.

A última aparição de Romy foi no longa 0s & 1s, de 2011, no qual contracenou com o filho Morgan Krantz, que era o protagonista da trama. Depois de se aposentar das telonas e das telinhas, a atriz seguiu carreira como professora de atuação em uma universidade do Vale de São Fernando, nos arredores de Los Angeles.

Através do Instagram, os três filhos da atriz fizeram homenagens em sua memória, recordando cliques ao lado de Romy. Ela deixa o trio Isabella Israel, Morgan Krantz e Theodore Dudley, além da mãe e da irmã. Um memorial em sua honra ainda teria sido realizado na semana do dia 23 de maio, em Malibu.