Grávida, Shantal, esposa de Mateus Verdelho, é internada após contrações: Dessensibilizar o útero

01/06/2021 | 10:10



Shantal Abreu foi internada na última segunda-feira, dia 31, após sentir fortes contrações. Ela, que é esposa de Mateus Verdelho, está no sexto mês de gestação de seu segundo filho com o modelo e ex-A Fazenda.

Eu não entrei em trabalho de parto, está tudo ótimo! Porém, estava com muitas contrações, mesmo. Por isso, meu médico decidiu internar para fazer um protocolo, para dessensibilizar o útero e, assim, diminuir as contrações. Vai ficar tudo bem, tenho certeza, disse ela ao publicar foto internada.

Antes, Shantal havia aparecido chorando no Instagram, afirmando que estava com medo de ter que passar por um parto prematuro. Ela ainda explicou que estava tensa pelo fato dos recentes acontecimentos, relacionando com a morte do filho de Whindersson Nunes, que nasceu de 22 semanas e não resistiu.

- Estou aqui, desesperada, porque estou com muitas contrações de novo, uma atrás da outra. Rezando para passar. Já tomei remédio que relaxa o útero, rezando para esse bebê só nascer na hora certa. Esses dias eu reclamei que não estava podendo malhar, que meu corpo isso e aquilo. Agora, passando por esses momentos, vejo que só o que importa é a minha saúde e do meu bebê literalmente. Acho que acabei ficando muito nervosa com as histórias que estão acontecendo. Essa noite tive uma contração com dores. Contração de treinamento não é para ter dor. Hoje de manhã acordei bem, estava ótima, fui trabalhar. Fiz um monte de coisas: Reunião sentada no chão - que não é o ideal, né? Desde que cheguei em casa, estou tendo uma contração atrás da outra, sem parar. Fiquei desesperada. Até porque, o remédio que eu tomo para pararem as contrações e relaxar o útero, dá taquicardia na mãe e no bebê. Então, além de estar com medo agora, fiquei com dó do bebê. Não sei como ele sente isso, de taquicardia. Mas vai passar, disse.