CPI da Covid abre sessão em que ouvirá a médica Nise Yamaguchi

01/06/2021 | 10:01



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 abriu a sessão em que ouvirá, nesta terça-feira, dia 1º, a médica Nise Yamaguchi. Defensora do uso de medicamentos sem a eficácia comprovada para o tratamento da covid-19, a médica deve ser inquirida pelos integrantes da comissão sobre a existência e a sua possível participação em um "ministério paralelo" ao da Saúde.

Segundo o vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB), no primeiro mês de trabalho do grupo já foram recolhidos provas suficientes sobre a existência do grupo seria formado por aliados do presidente Jair Bolsonaro que o aconselhavam em questões referentes à pandemia.