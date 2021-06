Embraer: Eve e Halo fazem parceria para desenvolver produtos de mobilidade urbana

01/06/2021 | 08:59



Criada pela Embraer, a Eve Urban Air Mobility Solutions Inc. e a Halo anunciaram nesta terça-feira, 1, uma parceria para o desenvolvimento de produtos e serviços de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) nos Estados Unidos e no Reino Unido. A parceria inclui um pedido de 200 unidades do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL) da Eve. As entregas estão previstas para começarem em 2026.

Em nota à imprensa, a Embraer destaca que essa encomenda representa uma das maiores na indústria de mobilidade aérea urbana e posiciona a Halo como parceira de lançamento da Eve, tanto no mercado dos EUA como no do Reino Unido. A Eve é uma empresa independente criada pela Embraer para acelerar o desenvolvimento do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) em todo o mundo.

Segundo o acordo, a Halo, empresa líder em operações de táxi aéreo de helicóptero nos EUA e no Reino Unido, irá trabalhar com a Eve para desenvolver uma nova operação de eVTOL em ambos os países.

"Acreditamos que a Eve está projetando uma aeronave que está bem preparada para a certificação inicial e, além disso, apresenta um histórico comprovado de produção", afirma na nota Kenneth C. Ricci, diretor do Directional Aviation, fundo de investimento do qual a Halo faz parte.

Segundo ele, "o excelente legado de design, certificação e produção de aeronaves que a Embraer traz para este eVTOL posicionam a Eve com vantagens importantes no cenário competitivo.

Já Andre Stein, presidente & CEO da Eve, destaca que a parceria é um passo importante para a Eve assumir sua posição como líder global na indústria de mobilidade aérea urbana. "Estamos confiantes de que este relacionamento mutuamente benéfico terá um impacto positivo para muitos usuários futuros e permitirá que ambas as empresas cresçam seus negócios de forma exponencial", diz.

Esta colaboração, a primeira parceria internacional entre operadoras de eVTOL deste tipo, se beneficiará do trabalho que a Eve já realiza no mercado do Reino Unido como líder de um consórcio que está solucionando questões regulatórias e operacionais para viabilizar operações de eVTOL em Londres.

Em colaboração com o programa de "innovation sandbox", da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, a parceria entre a Eve e a Halo resultará em uma das primeiras operadoras a contribuir com este trabalho e continuar a desenvolver Londres como um mercado viável e atraente para as operações de UAM.