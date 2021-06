Recebe US$ 5 mil por mês? Já pode fazer home office em Dubai (e ser vacinado)

Da Redação

O governo de Dubai lançou programa que visa atrair estrangeiros para trabalhar no emirado. A ideia é atrair profissionais em home office, que atuem por qualquer empresa ao redor do mundo, e empreendedores também usem a tecnologia para realizar suas atividades.

A iniciativa oferece a profissionais em home office (e suas famílias) a oportunidade de residir, por um ano, em Dubai – um dos principais destinos de turismo e de negócios do mundo. Dentre os benefícios do programa está o direito à vacina contra covid-19, disponível apenas para aqueles que apresentarem o cartão de residente.

O programa custa US$ 287, além do seguro médico com cobertura válida nos Emirados Árabes Unidos e a taxa de processamento por pessoa. Para se inscrever, os profissionais em home office precisam ter:

Passaporte com validade mínima de 6 meses;

Plano de saúde com cobertura nos Emirados Árabes Unidos;

Comprovante de emprego com validade de contrato de um ano;

Salário mensal mínimo de US$ 5.000 (erá necessário apresentar o contracheque do mês anterior e dos três meses seguintes).

Se o inscrito for proprietário de uma empresa, é necessário apresentar comprovante de propriedade da empresa por um ano ou mais, com renda média mensal de US$ 5.000.

Como um dos principais destinos imobiliários do mundo, Dubai oferece diversidade de opções de hospedagem e espaços de qualidade para trabalho compartilhado, com pacotes flexíveis. Além disso, Dubai e os Emirados Árabes Unidos foram reconhecidos por estabelecer um modelo global para lidar com a pandemia de covid-19.

O World Travel & Tourism Council (WTTC) concedeu ao emirado o selo Safe Travels como reconhecimento aos seus esforços para garantir os mais altos padrões de higiene e medidas de precaução contra o vírus. O emirado também instaurou o selo ‘’Dubai Assured’’ para certificar que os estabelecimentos implementaram todos os protocolos de saúde pública para a prevenção e gestão do coronavírus.

