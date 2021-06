Após rompimento em 2019, Carlinhos Maia relembra reencontro com Whindersson Nunes e manda recado de apoio ao humorista

01/06/2021 | 08:10



Carlinhos Maia e Whindersson Nunes fizeram as pazes há cerca de um mês. É o que revelou o influenciador digital após publicar mensagem de apoio ao humorista, que está em luto por causa da morte do filho, João Miguel, que nasceu prematuro, com 22 semanas de gestação, e não resistiu.

No Instagram, Carlinhos revelou que reencontrou Whindersson e os dois conversaram. Eles haviam rompido a amizade em 2019, após uma série de polêmicas e troca de farpas, quando o humorista deixou de ir ao casamento de Carlinhos e Lucas. A confusão até envolveu Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, que era empresário dos dois.

Há pouco mais de um mês nos encontramos, conversamos por horas, rimos, nos ouvimos, rimos novamente, nos entendemos, o dia foi incrível, conheci sua casa, vi o quanto estava feliz, radiante e cheio de luz. Você é um homem muito bom, bom de verdade, na sua, com suas coisas, com sua verdade, me ensinou bastante, e ainda ensina, escreveu Carlinhos.

Em seguida, mandou mensagem de apoio no momento difícil que Whind e Maria Lina Deggan vivem:

Te desejo sabedoria, conforto e muito mais amor, que jamais perca a fé e acredite, tudo é no tempo de Deus, sei que sabe disso! Um beijo em Maria e minha sincera oração para o anjo Miguel, finalizou.