Zona do euro: taxa anual de inflação acelera para 2% em maio e supera meta do BCE

01/06/2021 | 07:30



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 2% em maio ante igual mês do ano passado, acelerando de forma expressiva em relação ao acréscimo anual de 1,6% verificado em abril, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 1, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado do último mês veio um pouco acima da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 1,9%.

A inflação de maio também superou a meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%. Apenas o núcleo do CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, registrou alta anual de 0,9% em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.