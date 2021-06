PMI industrial da China sobe de 51,9 em abril a 52 em maio, maior nível de 2021

01/06/2021 | 07:14



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 51,9 em abril para 52 em maio, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto IHS Markit em parceria com a Caixin Media. Trata-se do maior nível registrado em 2021 e o 13º mês de aumento consecutivo do indicador. Fonte: Dow Jones Newswires.