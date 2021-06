Ásia: bolsas fecham na maioria em alta, de olho em expansão da manufatura chinesa

01/06/2021 | 07:15



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 1, após dados mostrarem o setor manufatureiro chinês se expandindo no ritmo mais forte deste ano.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,26%, a 3.624,71 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,41%, a 2.429,57 pontos, com ganhos liderados por ações de petrolíferas.

Pesquisa da IHS Markit com a Caixin Media apontou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial chinês aumentou levemente entre abril e maio, de 51,9 para 52 em maio, mas atingiu o maior patamar de 2021, sugerindo que a segunda maior economia do mundo segue se recuperando dos choques da pandemia de covid-19. O resultado contrastou com o PMI industrial oficial da China, que usa amostragem diferente e recuou marginalmente no mesmo período, de 51,1 para 51. Leituras do PMI acima de 50 indicam expansão da atividade.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 1,08% em Hong Kong, a 29.468,00 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,56% em Seul, a 3.221,87 pontos, e o Taiex subiu 0,55% em Taiwan, a 17.162,38 pontos.

Exceção, o japonês Nikkei caiu 0,16% em Tóquio hoje, a 28.814,34 pontos, pressionado por ações de siderúrgicas e farmacêuticas.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, apagando ganhos de mais cedo no fim do pregão. O S&P/ASX 200 recuou 0,27% em Sydney, a 7.142,60 pontos. No começo da madrugada, o RBA - como é conhecido o banco central da Austrália - manteve seu juro básico na mínima histórica de 0,10% e voltou a descartar altas da taxa antes de 2024. (Com informações da Dow Jones Newswires).