O custo da energia

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 23:54



Região altamente industrializada, o Grande ABC acompanha com especial interesse a escalada de preços das matrizes energéticas no Brasil. Impossível não se preocupar com os constantes anúncios de aumento nas tarifas. Nuvens de incerteza cobrem o céu, prenunciando tempos difíceis pela frente. Como resposta das autoridades competentes, o empresariado recebe apenas o populismo deletério de quem, na verdade, está preocupado somente com o calendário eleitoral e parece não saber como lidar com a questão. O futuro é sombrio.

Reportagem publicada ontem neste jornal informava que a conta de luz vai ficar mais cara em junho. A falta de chuva nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná vai obrigar o governo federal a acionar termelétricas para produzir energia, o que representará taxa extra na cobrança. Ruim para todo mundo, mas pior ainda para os grandes consumidores industriais.

Outro aumento considerável que está causando imenso impacto nas contas dos empresários é o dos combustíveis. Em um ano, de acordo com levantamento realizado pelo Diário, o diesel subiu 42,61%. No mesmo período, a gasolina foi reajustada em 44,5% e o etanol, em absurdos 75,14%. Como manter o mínimo planejamento com variações desta magnitude, extremamente acima da inflação acumulada? É preciso reduzir o nível de volatilidade das tarifas de matrizes energéticas, assim como ocorre em países mais desenvolvidos economicamente. E com urgência.

É evidente que ninguém está a defender a ingerência do governo na política de preços das empresas produtoras ou distribuidoras de energia, o que seria uma temeridade institucional, mas a Presidência da República tem a obrigação de desenvolver políticas de abastecimento energético industrial mais sustentáveis e menos suscetíveis a intempéries. O empresariado teria mais segurança para programar investimentos se não ficasse nas mãos do imponderável, preocupado com o próximo período de estiagem – ou de chuvas em excesso.