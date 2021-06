Um milhão de olhares à regionalidade

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 23:52



Segundo o dicionário, a palavra regionalidade representa todos os aspectos econômicos, sociais, culturais e paisagísticos de determinada região, especialmente as particularidades que diferem uma região das demais.

Motivados por estas particularidades, há mais de 30 anos os sete prefeitos da região resolveram juntar forças em prol de um objetivo comum. E desta união resultou o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Neste período, foram muitas as conquistas, valendo especial referência à criação da UFABC (Universidade Federal do ABC), o Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, as casas abrigo para o acolhimento e reinserção social das mulheres vítimas de violência, o Centro Regional de Gerenciamento de Riscos, o prolongamento dos serviços da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) – unindo o Grande ABC à região de Jundiaí, sem a necessidade de baldeação –, a instituição de Centro Regional de Formação dos integrantes das GCMs (Guardas Civis Municipais), os hospitais estaduais Mário Covas, em Santo André, e Serraria, em Diadema, que têm ênfase no atendimento dos pacientes das sete cidades, além de centenas de outros projetos.

Apesar de todas estas conquistas, a importância da atuação regional foi posta à prova a partir de março de 2020, por conta da pandemia que assola toda a população mundial.

De forma pretensiosa, mais do que nunca, o Consórcio Intermunicipal demonstrou a sua importância institucional, por meio da aquisição de insumos hospitalares para todos os municípios – de forma unificada, da ajuda mútua para o acolhimento de pacientes das outras cidades nos momentos mais caóticos, as tratativas conjuntas para a adequação do Plano São Paulo às peculiaridades regionais, para a formação dos hospitais de campanha e, principalmente, nos diálogos para a aquisição e compartilhamento das vacinas aos moradores dos sete municípios.

Mais uma vez, a força da regionalidade prevaleceu, pois, nesta semana, foi alcançada a histórica marca de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas entre os sete municípios do Grande ABC, número este que supera as estatísticas de outras regiões equivalentes à nossa.

E, apesar de ainda de ainda estarmos distantes da vacinação total de todos os munícipes abrangidos pelo Consórcio Intermunicipal, merece registro a marca alcançada. O desafio é grande, mas a força da união é maior ainda.

Acácio Miranda é secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.



PALAVRA DO LEITOR

Vergonha mundial – 1

Veio a público ontem que a Copa América deste ano será realizada no Brasil, que já é o País que mais tem mortes pela Covid-19. Aí a Conmebol ainda agradece a esse ‘terrorista e genocidia’ pelo fato de nossa Nação sediar a competição, que não deveria ser feita neste ano, mas graças a Jair Bolsonaro, que disse que o País não tem problemas, o torneio pode ser realizado nas cidades de Brasília, Natal, Manaus e Cuiabá, com a final no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Fora, com urgência, Bolsonaro! Este País não serve para você governar.

Fernando Zucatelli

São Caetano



Vergonha mundial – 2

Copa América no Brasil? Fanfarrão. Negacionista. Genocida!

Paulo César Teixeira Ruas

São Bernardo



Vergonha mundial – 3

Estamos ainda em pandemia, com variantes, sujeitos a uma terceira onda, e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aceita sediar a Copa América, agradecendo ao negacionista-mor? O que vale é o dinheiro? Continuamos em ‘república das bananas’!

Tânia Tavares

Capital



Audiência da saúde

Foi notícia neste nosso Diário que, em audiência pública da área da saúde, dia 28, na qual se esperava clima tenso em decorrência do que estamos passando e até em memória dos vereadores que faleceram neste ano, dos 21 que representam o nosso povo, somente dez compareceram (Política, dia 30). Será que tem outro assunto que seja mais relevante a ser discutido?

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



MP e desemprego

Foi editada pelo presidente da República a MP (Medida Provisória) 1.034 (2021), que determina a extinção do Reiq (Regime Especial da Indústria Química). O presidente do Sindicato dos Químicos do Grande ABC, Raimundo Suzart alertou, em Artigo neste Diário (Fim do Reiq ameaça emprego na região, Opinião, dia 30), sobre as consequências dessa MP. O setor vai perder competitividade pelo aumento dos custos de produção e de insumos. O Polo Petroquímico de Capuava vai sofrer na pele. E quem vai pagar a conta? Os trabalhadores que perderão seus empregos. É hora de unir esforços em torno do Consórcio Intermunicipal para vetar essa MP, e que os prefeitos Paulo Serra (Santo André) e Marcelo Oliveira (Mauá) se manifestem, pois vão perder receitas. O presidente da República consegue, numa só canetada, prejudicar trabalhadores, fechar empresas, tirar empregos do Brasil e gerar emprego lá fora.

Cido Faria

Santo André



Descontentamento

O descontentamento de parcela significativa da população brasileira contra o comportamento do presidente da República e sua equipe de governo ficou caracterizado em manifestações em todo o País no último sábado. É forma de mostrar que ainda poderemos alcançar o Brasil que queremos.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Blá-blá-blá

O palanque político com o blá-blá-blá da CPI da Covid-19 vai perdurar até quando? Já subsiste há mais de um mês e, antes de iniciar, os componentes já tinham em mente o relatório final. Daí a desconsideração e intimidação dos inquisidores aos interrogados, nada acrescentando para somar no combate à pandemia. É perda de tempo e de recursos que poderiam ser direcionados para benefícios coletivos, num Brasil que foi novela a reforma da Previdência para reduzir R$ 800 bilhões em dez anos, valor consumido em meses no combate à Covid-19.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Voto impresso

O voto impresso é a única maneira legal e justa que temos para contestar alguma dúvida sobre a contagem, e a certeza do destino do mesmo. Simplesmente mostrará a verdade e sem prejuízo a ninguém, salvo aos fraudadores, que não terão chance de desviar votos. Por que ministros do STE (Superior Tribunal Eleitoral) e STF (Supremo Tribunal Federal) têm tanto medo dos votos impressos? Esse pavor manifestado pelo ministro Barroso, presidente do STE, é autodenúncia contra si mesmo. Somente a justiça e a honradez se beneficiarão com a lisura dos impressos, que, mesmo assim, precisarão contar com boa fiscalização de partidos na contagem. Fraudes sempre são possíveis, mas, assim, ficarão mais difíceis.

Benone Augusto de Paiva

Capital