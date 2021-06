Câmara de Santo André cria comissão especial para investigar fura-fila

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 00:36



A Câmara de Santo André decidiu instaurar comissão especial tendo como objeto investigar especificamente a denúncia de fura-fila na vacinação contra a Covid-19 por parte da FUABC (Fundação do ABC), organização social que gera e opera equipamentos de saúde na cidade. O grupo, formado por seis parlamentares, foi definido em reunião ontem no Legislativo e visa medidas para apurar possíveis irregularidades, principalmente na inclusão de oito funcionários de setores administrativos sem figurarem na lista de prioridade da imunização.



O bloco será integrado pelos vereadores Ana Veterinária (DEM), Pedro Awada (Patriota), Márcio Colombo (PSDB), Marcos Pinchiari (PSDB), Renatinho do Conselho (Avante) e Ricardo Alvarez (Psol). O primeiro encontro da comissão vai acontecer hoje – após a realização da sessão –, na qual se decidirá quem entra como presidente e as próximas ações para apurar pontos não esclarecidos sobre a inserção de nomes como se fossem da linha de frente em ofício com troca dos departamentos correspondentes.



Entre os procedimentos iniciais, o grupo pretende fazer agenda in loco na sede da FUABC para fazer questionamentos à cúpula da entidade, presidida por Adriana Berringer Stephan. “Agendaremos reunião com a presidente para discutir o contexto das acusações. Concluindo esse processo, tomaremos outras medidas e, se necessário, encaminhá-las ao MP (Ministério Público)”, pontuou Renatinho, que defendeu, na terça-feira, que a casa acione a promotoria solicitando afastamento provisório dos envolvidos até o desfecho das averiguações.



A Fundação nega a existência de esquema de fura-fila na imunização, dizendo que os beneficiados são considerados trabalhadores da saúde.



“Documento (que nos enviaram) foi muito evasivo, trouxe informações genéricas com relação às responsabilidades. Não tem critérios objetivos para composição da lista. Por isso, a ideia de fazer a visita estruturada junto ao corpo diretivo da Fundação”, disse Colombo. Pinchiari reforçou que a comissão “é oportunidade importante para avaliar o que, de fato, suscitou a denúncia”. “Queremos identificar se as acusações têm procedência. Os vereadores não ficaram satisfeitos com as respostas (ao requerimento). Pretendemos nos reunir com a direção nos próximos dias.”