Emprego e vacina estão na pauta da campanha salarial dos metalúrgicos

31/05/2021 | 22:10



Os 14 sindicatos que compõem a FEM/CUT (Federação Estadual dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores), incluindo o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), aprovaram os principais pontos da pauta de reivindicações para a campanha salarial deste ano. O tema será Campanha Salarial 2021 é + salário, + vacina, + emprego, + direitos, + unidade’.

Os objetivos da categoria são a preservação da saúde; garantia de emprego; aumento salarial que restabeleça o poder aquisitivo do trabalhador; valorização das normas coletivas de trabalho; e política industrial com nacionalização de componentes, máquinas e equipamentos. “Enquanto estamos sofrendo com os ataques e a pandemia, o lado empresarial, com parte do Congresso e governo federal, continua tentando tirar nossos direitos. Nesta campanha salarial é necessário que a gente aumente o tom”, afirmou o presidente da FEM/CUT, Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão.