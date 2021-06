Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 00:01



A Prefeitura de Santo André inicia hoje o cadastro dos trabalhadores da rede municipal de educação para organizar a vacinação contra Covid-19 deste grupo, composto por cerca de 3.700 pessoas. De acordo com a administração, serão imunizados funcionários de todos os setores das escolas. Ao contrário dos demais públicos-alvos, não será necessário fazer o agendamento, já que a própria Secretaria de Educação vai entrar em contato com os profissionais para avisar o dia e local das aplicações, que vão ocorrer sábado e domingo nos drives-thru do Paço e do Bruno Daniel.

Para esse público será utilizada a Coronavac. Segundo a Prefeitura, a opção se deu pela rapidez da segunda dose, que pode ser ministrada 21 dias depois da primeira, ou seja, os trabalhadores estarão com o esquema completo até o fim de junho.

De acordo com o prefeito Paulo Serra (PSDB) as doses são fruto de planejamento da Secretaria de Saúde que organizou reserva técnica para este fim. Para os profissionais das redes estadual e privada segue valendo a regra imposta pelo governo do Estado de imunizar, por enquanto, os trabalhadores que têm a partir de 47 anos.

“Vamos contemplar um grupo dos mais importantes”, afirmou Paulo Serra. O prefeito destacou que não se trata de uma quantidade grande de vacinas, mas frisou a importância de se imunizar todos os funcionários das escolas municipais. “ Fora do Brasil se discute fechar tudo, menos as escolas. Todos vão ser vacinados, para a gente restabelecer o vínculo das famílias, das crianças com as escolas”, completou o prefeito.

As aulas presenciais na rede municipal de Santo André foram retomadas dia 24 de maio, por enquanto com 35% dos alunos do ensino fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), que permanecem 2h30 nas escolas. Ontem, foi a vez dos alunos da educação infantil, com 4 e 5 anos, voltarem às salas, com as mesmas regras.

A cidade está cadastrando no site psa.santoandre.br/vacinacovid pessoas com comorbidade ou que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e que tem a partir de 30 anos para se vacinarem.

São Bernardo também cadastra pessoas com comorbidade ou que recebem BPC, entre 30 e 39 anos, no site https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus. Também seguem sendo vacinados os profissionais da educação com 47 anos ou mais e podem se cadastrar idosos com 68 anos para a segunda dose da Coronavac.

Em São Caetano, devem se cadastrar no https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br profissionais da rede pública de educação, a partir de 18 anos, e pessoas com comorbidades ou que recebem BPC de 40 a 45 anos. Amanhã, abre o cadastro para quem tem de 30 a 39 anos.

Diadema vacina pessoas com comorbidades ou que recebem BPC a partir dos 30 anos. Mauá vacina o mesmo público, e a partir de quinta-feira a faixa etária é a de 25 a 29 anos; e a partir de 8 de junho, de 18 a 24 anos. Em Ribeirão Pires, estão sendo vacinados trabalhadores do transporte público, profissionais de educação (hoje os da rede municipal, amanhã rede privada, e quinta da rede estadual), pessoas com comorbidades e BPC a partir dos 18 anos. Rio Grande da Serra vacina pessoas com comorbidades ou que recebem BPC entre 40 e 45 anos. Nessas quatro cidades, não é preciso realizar cadastro.