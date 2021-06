Careca no Bruno Daniel. E lá estava Rodolfo Stella, historiador do futebol

Hoje é o aniversário de Rodolfo Pedro Stella Jr, um dos representantes do Grande ABC no Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol)

De ficha em ficha, história registrada

Depoimento: Ivan Soter

Sempre gostei de futebol, influenciado pelo meu pai, que, além de acompanhar o futebol, pelo rádio, jornais e revistas, era um torcedor fanático do São Paulo FC.

Pela revista Placar, comecei a pesquisar na Seção ‘Tabelão’ as fichas técnicas publicadas, que serviam como fonte para formar os meus times de botão.

Por volta de 1998 comecei a pesquisar fichas de todos os jogos dos campeonatos possíveis.

A importância disso foi ver que poderia compartilhar essas pesquisas com outros pesquisadores ou admiradores.

O TRICOLOR

Sou torcedor do São Paulo, fanático, mas não deixo este fanatismo participar de meus contatos com outros pesquisadores, pois poderiam ocorrer discordâncias e perder amizades.

Nas pesquisas, trato o Tricolor como qualquer outro clube.

VIAGEM NO TEMPO

Se pudesse voltar no tempo, guardaria páginas dos jornais com as fichas técnicas publicadas de jogos de futebol, principalmente das divisões inferiores. Tive a oportunidade de fazer isso parcialmente, já que meu pai comprava A Gazeta Esportiva e Diário Popular. Seria ótimo se conseguisse jornais do Interior de São Paulo de décadas atrás.

GRANDE ABC

O Diário do Grande ABC sempre fez ótima cobertura dos clubes do Grande ABC e ajuda muito minhas pesquisas. Dois fatos importantes para a minha história na região: 1 – um teste que quase fiz para jogar no juvenil do Saad, depois de uma passagem pelo Nacional da Capital, na categoria dente de leite; 2 – ter assistido, pela primeira vez no Grande ABC, a um jogo de futebol: a despedida do Careca que havia sido vendido para o Nápoli.

SAAD

Foi um prazer enorme fazer este livro. Conheci o Renato Donizete numa das reuniões do Memofut. Surgiu a ideia do livro, que escrevemos juntamente com o Julio Diogo, reunindo a maioria das fichas dos jogos do Saad.

O MEMOFUT

Quem me levou ao Memofut foi o Wanderley Frare, após um contato que tive com ele por telefone, em busca de fichas técnicas que não tinha do Linense.

ÍDOLOS

No futebol, Roberto Dias e Telê Santana. Grande admiração por craques de outros clubes como Rivellino, Ademir da Guia e, claro, Pelé. Na vida pessoal, meu grande exemplo sempre foram meus pais, que me ensinaram a ser correto em tudo.

UM HISTORIADOR

Eugênio Fernandes, meu amigo. Trabalha no Ceará SC, e em breve irá lançar o Almanaque do Ceará. Quando esteve em São Paulo, o levei a uma reunião no Memofut. Gostou muito. Só não participa mais por morar em Fortaleza

EMOÇÕES

O título paulista do São Paulo, em 1970, que acompanhei pelo rádio. A vitória sobre o Guarani, em Campinas, e no domingo, com o Corinthians, na entrega das faixas no Morumbi, lá estava eu ao lado de mais de 100 mil pessoas.

O tri brasileiro de 1970 no México.

O Brasileiro que o Tricolor conquistou. Não fui ao Mineirão, mas estive em vários outros jogos, inclusive na semifinal com o Operário de Campo Grande.

Na vida pessoal, o nascimento dos meus dois filhos.

PROJETOS

Finalizar o volume 3 com a história do Campeonato Paulista (atual A-2) entre 1991 e 2020 ou 2021.

Realizar trabalho semelhante sobre o Campeonato Paranaense e um livro com as fichas técnicas do União Bandeirante do Paraná.