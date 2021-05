Dua Lipa anuncia capa e data de clipe do novo single 'Love Again'

31/05/2021 | 19:29



Entrando na fase final de divulgação do álbum Future Nostalgia, Dua Lipa anunciou que o novo single Love Again terá clipe lançado na sexta-feira, 4 de junho. Além da data, a cantora também divulgou a capa do single com a temática clown (palhaço).

Provavelmente este será o último single do álbum lançado no ano passado, já que Joe Kentish, chefe do departamento de Artistas e Repertório da Warner do Reino Unido, disse em entrevista à Variety que a cantora já está trabalhando no seu próximo álbum de estúdio, o terceiro de sua carreira.

Joe Kentish ainda revelou que a cantora prepara algo diferente de tudo que já fez e que não pensa em fazer uma pausa na carreira. "Ela estava falando sobre o terceiro álbum quando mal tínhamos feito o segundo. Você está meio que esperando que ela queira fazer uma pausa ou fazer as coisas de forma diferente, mas ela fica tipo: Certo, o que vem a seguir?. Seus interesses, seu conhecimento, sua sede de aprender coisas novas e estar no controle do que ela faz apenas cresce e cresce", contou.

Apesar de estar fechando a era Future Nostalgia, a cantora britânica ainda colhe os frutos do sucesso com ele. Há algumas semanas recebeu certificado de platina no single Physical. Será que vem mais um sucesso com Love Again para fechar com chave de ouro?