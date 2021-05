Do Dgabc.com.br



31/05/2021 | 18:09



A Polícia Militar Ambiental do 1º Batalhão da 2º Companhia realizou, nesta segunda-feira (31), a apreensão de 165 quilos de camarão rosa, cuja venda é proibida, na loja Armazém do Mar, localizada na Rua Vieira de Carvalho, 605, na Vila Gerty, em São Caetano. Toda a mercadoria recolhida foi doada para Apae do município. Os agentes multaram o estabelecimento em R$ 4.300.