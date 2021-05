Curso gratuito capacita mulheres de 16 a 22 anos para o mercado de trabalho

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 16:59



Mulheres entre 16 e 22 anos, moradoras de São Bernardo e interessadas em capacitação profissional, tecnologia e inovação, têm até o próximo dia 6 de junho para se inscreverem no FMT (Formação para o Mundo do Trabalho), curso gratuito do Espro (Associação de Ensino Social Profissionalizante) que conta, nesta ação, com a parceria da BASF.

A capacitação será via EAD (ensino a distância). As inscrições podem ser feitas neste link: fmt.espro.org.br/login - com a inserção do código da campanha: ESPROMAKER. Para participar, as interessadas que ainda não são cadastradas no Espro devem clicar em "Cadastre seus dados aqui". As vagas são limitadas.

O curso terá início no dia 14 de junho e vai até 12 de julho. Serão 80 horas de capacitação, em 20 encontros, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. As participantes receberão kit de estudos com tablets, que incluem chips com dados móveis para uso durante o período de curso.

O programa de Formação para o Mundo do Trabalho é oferecido a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade que estejam em busca de capacitação para iniciar a vida profissional. O curso desenvolve habilidades necessárias à inserção no mundo do trabalho e desperta espírito empreendedor e posturas compatíveis às exigências e aos desafios do ambiente corporativo.