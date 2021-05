5 atrações de Caldas Novas que você não pode perder

Redação

Do Rota de Férias



31/05/2021 | 16:56



Quando se pensa nas atrações de Caldas Novas, as águas termais logo vêm a cabeça. De fato, elas estão entre as experiências mais desejadas por quem vai à cidade, mas a verdade é que há muito mais o que fazer por lá.

Com temperatura que varia entre 15 °C a 32 °C, o destino goiano pode ser explorado a pé, já que tem ruas planas e pontos turísticos espalhados em torno dos melhores hotéis da cidade. Entre monumentos históricos, áreas verdes e lugares para fazer compras, confira o que fazer em Caldas Novas.

Atrações de Caldas Novas

Veja cinco atrações de Caldas Novas que você não pode perder quando for à cidade:

Monumento das Águas

O Monumento das Águas do Grupo diRoma, que conta com vários hotéis na cidade, vale a visita. O local presta homenagem ao grande chamariz da região, as águas termais. É uma boa para fazer fotos e postar no Instagram.

Shopping Serra Verde de Caldas

Para quem não abre mão de fazer compras, vale a pena passar neste que é um dos principais shoppings da região. Ali há diversos artigos feitos de pedras brasileiras, bem como chocolates, itens de decoração, joias e semi-joias.

Jardim Japonês

Projetado nos anos 1980, o Jardim Japonês é uma das principais atrações de Caldas Novas. O oásis verde tem uma atmosfera tranquila para quem deseja relaxar e recarregar as energias. O local abriga ainda a segunda casa mais antiga da cidade, além de um lago com carpas, pontes, lanternas e belíssimas plantas.

Centro da cidade

O centro da cidade merece uma visita com calma. Ali estão a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, na Praça Mestre Orlando, e a Feira do Luar, onde é possível degustar pratos típicos. Há ainda muitos outros restaurantes na região, além do Parque Kitakas, que reúne aqueles brinquedos clássicos como carrossele carrinho de bate-bate.

Acqua Park Splash

O Acqua Park Splash é uma das principais atrações de Caldas Novas. O local conta com águas termais, grandes piscinas e enormes toboáguas. O trio Twister, Kamikaze e Free Fall, por exemplo, parte de uma edificação de oito andares. Outros destaques são as cápsulas Rocket Slide 1 e Rocket Slide 2, com descidas a uma altura de 22 metros por túneis que variam entre 60 e 104 metros de comprimento.

Os melhores pacotes de viagem para Caldas Novas em até 12x sem juros. Pesquise e reserve aqui.

Onde ficar em Caldas Novas

Confira três opções de hotéis em Caldas Novas:

L’Acqua diRoma

Indicado para quem viaja em família, este hotel tem um parque aquático de 16 mil m² exclusivo para os hóspedes. Piscina de ondas, ofurô, piscinas cobertas, saunas, bar molhado, toboáguas e escorregador fazem parte do complexo, que conta também com uma brinquedoteca.

—

Piazza diRoma

Com 12 andares, oferece uma série de comodidades ao hóspede, a exemplo de academia, brinquedoteca, piscinas, bar molhado e restaurantes. Isso sem contar, é claro, com piscinas de águas termais.

—

Exclusive

Com apartamentos amplos, é uma boa opção para curtir as atrações de Caldas Novas. Fica bem em frente ao Acqua Park Splash e conta com recreação infantil, sauna, ducha, piscinas e brinquedoteca.