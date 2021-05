Após polêmica, Neymar Jr. cobre símbolo da Nike ao publicar foto durante treino da seleção brasileira

31/05/2021 | 16:10



Neymar Jr. usou suas redes sociais para alfinetar sua antiga patrocinadora, a Nike. Em uma foto publicada em seus Stories, o jogador do Paris Saint-Germain apareceu sorridente durante um dos treinos da seleção brasileira, mas fez questão de usar um emoji para cobrir o logo da marca de sua camiseta e de sua bermuda, já que ela também é uma das patrocinadoras da seleção.

Na imagem, ele escreveu:

Que nada e nem ninguém tire meu sorriso.

Lembrando que o jornal norte-americano Wall Street Jornal revelou que a quebra de contrato de Neymar com a Nike foi causada em decorrência da falta de colaboração do jogador durante uma investigação de assédio sexual, aberta pela própria empresa em 2019.

Ainda segundo a publicação, uma das funcionárias da marca teria acusado o jogador de tentar forçá-la a fazer sexo oral em um quarto de hotel na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 2016.

Em sua defesa, Neymar publicou uma declaração em seu Instagram e novamente atacou a conduta da marca perante a situação. Em parte do texto, ele escreveu:

Ironia do destino continuarei a estampar no meu peito uma marca que me traiu. Essa é a vida!